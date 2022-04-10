Киев, 10 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. По словам советника главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Рябчина, Киев намерен полностью отказаться от закупок газа у Евросоюза. Он заявил об этом 10 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

По мнению Рябчина, закупаемый у посредников из Европы российский природный газ уже «не российский, а европейский», однако киевские власти хотят отказаться и то него путем введения жестких мер экономии.

«На будущее мы должны планировать более жесткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражены 86 военных объектов Украины.