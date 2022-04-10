Калуга, 10 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 14 ковид-пациентов, сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 100 человек. Днём ранее, 9 апреля, в регионе было зарегистрировано 89 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 956 человек, 97 963 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 430 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.