Лондон, 10 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Немецкий защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Антонио Рюдигер рассказал, какую зарплату он хотел бы получать. Об этом 10 апреля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, 29-летний футболист хочет получить контракт сроком на четыре года с ежегодной зарплатой €12,5 млн, а также требует еще €20 млн в качестве подписного бонуса.

При этом также защитником интересуется ряд европейских команд.

Отметим, в нынешнем сезоне Антонио Рюдигер сыграл в составе «Челси» в 28 матчах и отметился в них тремя голевыми пасами.