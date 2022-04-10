Тюмень, , 12:59 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 756 вылеченных ковидных пациентов, шестеро госпитализировано с COVID-19. Об этом 10 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 10 апреля коронавирус выявили у 191 тюменца. Это на 12 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 апреля коронавирус выявили у 188 123 человек, выздоровели 180 649 пациентов, скончались 4264 (на три человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области за сутки в больницы с COVID-19 попали 35 человек