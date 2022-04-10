Тоджинский район, Тува, , 12:55 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы следователи организовали проверку по факту гибели пятилетнего мальчика. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, сообщение об исчезновении ребёнка поступило днём 9 апреля.

В Туве утонул пятилетний мальчик СУ СКР по Туве

Позже выяснилось, что мальчик играл возле реки Тоора-Хем у села Адыр-Кежиг без сопровождения взрослых. Во время игры он подошёл к полынье, нагнулся, чтобы попить воды и упал. Тело ребёнка было найдено спустя сутки в 200 метрах ниже по течению.

«На момент осмотра видимых следов, свидетельствующих о насильственном характере смерти малолетнего мальчика, не обнаружено. Для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены установить все фактические обстоятельства происшествия. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, двумя днями ранее аналогичная трагедия произошла на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе республики. Возле посёлка Усть-Ужеп под лёд провалилась шестилетняя девочка. В настоящее время продолжаются поиски тела.

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