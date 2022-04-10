Киев, , 12:54 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) считала опасным для Украины отмечание православных праздников в Херсоне, которые РФ якобы могла использовать в своих целях. Об этом следует из документов СБУ.

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В распоряжение представителей силовых ведомств РФ в Херсоне попали оперативные документы Управления СБУ по Херсонской области под грифом «совершенно секретно». Отдельные дела предоставлены в распоряжение РИА Новости.

Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей УПЦ Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.

Ряд документов отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области касается работы его сотрудников со своей агентурой. Среди них — справка о состоявшейся 16 марта 2021 г. конспиративной встрече (явке) сотрудника СБУ с агентом под псевдонимом «Константин».

Агент передал «оперативно значимую информацию» — в частности, сообщил, что секретарь Херсонской епархии УПЦ созывает ее священнослужителей для проведения 21 марта 2021 г. крестного хода по улицам Херсона и молебна по случаю праздника Торжества православия с числом участников приблизительно 1 тыс. человек.

«Проведение этого мероприятия, а также его последствия могут быть использованы спецслужбами РФ во вред госинтересам Украины ввиду подчиненности УПЦ как религиозной организации РПЦ», — отмечалось в справке.

При этом не приводилось никаких аргументов, как конкретно РФ может использовать крестный ход в Херсоне.