Оренбург, 10 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Оренбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья. Об этом пишут СМИ.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

По данным изданий, инцидент произошёл 8 апреля в районе улицы Восточной. Из видеозаписи следует, что произошёл конфликт между некими мужчинами. Очевидцы заявили в полицию.

По предварительным данным, пострадавших нет. В пресс-службе областного УМВД сообщили журналистам, что полицейские ведут поиски стрелявшего.