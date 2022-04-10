Ханты-Мансийск, , 12:47 — REGNUM В Югре за сутки на 10 апреля госпитализировали 17 больных с COVID-19, 125 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Югре выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, на 10 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 10 апреля является Ханты-Мансийск— 19.

С начала пандемии в Югре к 10 апреля насчитывается 208 014 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 053 пациента, 2528 скончались (на двух пациентов больше, чем днём ранее).

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