Ханты-Мансийск, 10 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 10 апреля госпитализировали 17 больных с COVID-19, 125 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, на 10 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 10 апреля является Ханты-Мансийск— 19.

С начала пандемии в Югре к 10 апреля насчитывается 208 014 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 053 пациента, 2528 скончались (на двух пациентов больше, чем днём ранее).