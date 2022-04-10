Кейптаун, , 12:40 — REGNUM В проведении Россией военной спецоперации на Украине следует винить США и НАТО — а не Кремль. Об этом заявил генсек Южноафриканской коммунистической партии (SACP) Блейд Нзиманде, передает The South African.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Основная причина конфликта — это США и НАТО, а не Россия. Решение этой проблемы — не санкции против РФ … Решение — это посредничество и урегулирование путем переговоров, и когда НАТО согласится с тем, что оно не продвинется ни на дюйм дальше к границе РФ», — отметил он на 9-м конгрессе SACP на северо-западе ЮАР.

Нзиманде добавил, что военная операция ВС России на Украине оправдана, пишет ИА Красная Весна.