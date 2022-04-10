Красноярск, 10 апреля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Красноярске начнётся суд по делу о мошенничестве в особо крупном размере, жертвой которого стала местная жительница. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Красноярскому краю.

zaimoku_woodpile Яблочное варенье

По данным следствия, летом 2021 года обвиняемая ходила по домам и просила милостыню. 52-летняя потерпевшая в ответ на просьбы отдала мошеннице две банки с вареньем, после чего у них завязался разговор.

Злоумышленница в ходе общения узнала о проблемах со здоровьем женщины, и предложила помощь, заявив, что она целительница. В последующие недели она запугивала красноярку, убедив её в наличии порчи.

«Однажды ночью она вывезла потерпевшую на кладбище, где начала рассказывать ей о скорой смерти. Испугавшись своего недуга и желая поск­орее от него избавиться, красноярка выполняла все указания «врачевателя». Купила ей золотые серьги и предметы быта, продала свой автомобиль и отдала все деньги», — отметили в ведомстве.

Затем потерпевшая взяла кредит в микрофинансовой организации под залог своей квартиры. Аферистка сообщила, что в квартире необходимо провести магический ритуал с купюрами, обещав вернуть их после обряда. Однако в результате деньги пропали вместе с самой «целительницей».

Общий ущерб потерпевшей составил 1546 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело, полицейские задержали подозреваемую — ранее судимую 49-летнюю горожанку. К настоящему времени расследование дела завершено, документы направлены в суд.