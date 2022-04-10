Оренбург, 10 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские поймали иностранца, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Известно, что 45-летний гражданин Казахстана обвиняется у себя на родине в хищении крупного рогатого скота. От следствия он скрылся. 25 ноября 2020 года его объявили в розыск.

Теперь иностранец находится под стражей. В ближайшее время его могут передать правоохранительным органам Казахстана.