Донецк, , 12:33 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 122 мм. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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