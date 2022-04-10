Астрахань, , 12:32 — REGNUM Объёмы взаимной торговли намерены расширять Астраханская области и Туркмения. Ряд договорённостей достигнут в ходе поездки губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в составе российской делегации в Ашхабад, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Астраханский кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в ходе встречи астраханского губернатора заместителем председателя кабинета министров Туркмении, министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым обсуждались вопросы наращивания объёмов взаимной торговли, дальнейшего развития транспортно-логистического сотрудничества. В частности, обсуждались практические шаги по реализации проектов создания логистического центра Туркмении в Астраханской области и налаживания регулярного автопаромного сообщения между портами Оля и Туркменбаши, что должно способствовать активизации торговли и грузоперевозок между Россией и Туркменией по Каспию в рамках коридора «Север — Юг».

Также достигнута договорённость о возможности продвижения продукции астраханских рыбопромышленников на туркменский рынок — речь идёт о поставках свежемороженной, вяленой и консервированной рыбной и икорной продукции. Обсуждались вопросы воспроизводства осетровых и лососевых видов рыб.

Губернатор Астраханской области предложил туркменским партнерам сформировать туры в национальную туристическую зону «Аваза» и открыть регулярное авиасообщение из Астрахани в Туркменбаши.