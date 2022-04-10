Сент-Луис, США, 10 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.nhl.com Владимир Тарасенко

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:1.

В составе победителей голами отличились Ник Ледди (15-я минута), российский нападающий Владимир Тарасенко (18-я), оформивший в матче дубль Джастин Фолк (25-я и 26-я), еще один российский форвард Иван Барбашев (37-я) и Роберт Томас (40-я).

Автором единственной забитой шайбы «Айлендерс» стал Грант Хаттон (39-я).

Также Тарасенко записал на свой счет две голевые передачи, еще по одному результативному пасу записали на свой счет Барбашев и еще один российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 25 из 31 броска по своим воротам. Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 13 апреля дома встретится с клубом «Бостон Брюинз», а «Айлендерс» в этот же день также у себя примут команду «Питтсбург Пингвинз».