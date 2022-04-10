Красноярск, 10 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Выступления молодых деятелей искусства на культурных площадках Красноярского края в рамках XXI молодёжных Дельфийских игр пройдут с 22 по 27 апреля. Об этом сообщается на сайте Дельфийских игр России.

Yanao.ru Дельфийские игры

В конкурсе 2022 года примут участие более 2500 человек. Академические и народные певцы, играющие на различных инструментах музыканты, артисты циркового искусства и танцоры поборются за награды в 34 номинациях.

Красноярский край будет принимать молодёжные Дельфийские игры во второй раз. Предыдущие игры прошли на площадках Красноярска в 2006 году. В 2021 году молодёжные Дельфийские игры проходили в Пермском крае.

Молодёжные Дельфийские игры России проводятся с 1999 года. С 2005 года соревнования среди молодых деятелей искусств проводятся каждый год в разных городах страны.