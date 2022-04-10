Рубцовск, Алтайский край, 10 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о серьезном пожаре в многоквартирном двухэтажном жилом доме Рубцовска 10 апреля. Возгорание обнаружилось на лестничной площадке первого этажа (горела старая мебель), дым быстро распространялся по квартирам. Прибывшие спасатели немедленно организовали эвакуацию людей из опасной зоны.

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В результате их слаженной работы пятеро человек были выведены на свежий воздух, трое спасены. В условиях сильного задымления работали четыре звена газодымозащитной службы. Пожару не дали распространиться на большую площадь, огонь успел охватить лишь около трёх квадратных метров.

По предварительной информации, причина случившегося — неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, под утро, 27 марта, в городе Заринске на улице Металлургов горели вещи в коридоре на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома коридорного типа. Самостоятельно эвакуировались 16 человек. Всего за минувшие сутки, 9 апреля, в Алтайском крае ликвидировано 28 пожаров, пять из них в жилом секторе.

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