Краснодар, , 12:18 — REGNUM Два человека погибли в результате автоаварии с участием микроавтобуса и грузовой ГАЗели утром 10 апреля в Краснодарском крае.

ДТП Mytaganrog.com

Авария произошла около 06:25 на трассе Новороссийск — Керчь на территории Темрюкского района. По предварительным данным, микроавтобус Hyundai Starex выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся на встречу грузовым автомобилем ГАЗель Next.

В результате аварии погибли водитель ГАзели, а также пассажир микроавтобуса. Второй водитель госпитализирован. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, сообщили «Кубанские новости».