Тюмень, , 12:16 — REGNUM В Тюменской компании, выпускающей приборы для нефтехимических лабораторий, с уходом импорта спрос на продукцию вырос в пять раз. Об этом сообщает телекомпания «Тюменское время».

Импортозамещение Www.ank72.ru/

Ранее главными конкурентами предприятия были фирмы из США. Теперь спрос на приборы для нефтехимических лабораторий от тюменских производителей в разы превышает предложение. Хотя кроме тюменского предприятия, в России аналогичную продукцию изготавливают ещё три завода.

Красноярский научный центр, к примеру, заказал химический реактор. В нём можно проводить синтез органических, неорганических веществ при 700 градусах по Цельсию с принудительным перемешиванием, отмечает главный конструктор компании Павел Колесников.

Однако ассортимент продукции в марте пришлось немного ограничить из-за санкций — завод теперь не сотрудничает с Великобританией, которая обеспечивала эксклюзивными комплектующими, замену которым ещё предстоит найти. Но в плане импортозамещения конструкторами предприятия создана взрывозащищённая видеокамера для буровых установок, которая не зависит от импорта.

Данная компания продолжает наращивать обороты, стремительно растёт клиентская база и уже ощущается нехватка кадров. Специалистов уже приглашают из других регионов.