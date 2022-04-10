10 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что украинское правительство на заседании 9 апреля одобрило торговое эмбарго против России.

Мирослава Романенко, , 14:28 — REGNUM Украинское правительство на заседании 9 апреля одобрило торговое эмбарго против России. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Николас Мас. Овощной рынок

«Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал он в своем телеграм-канале.

Новость обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine| Украина». Многие участники обсуждения согласились с тем, что Киев ввел торговое эмбарго с явной задержкой. Вероятно, таким образом указывая на то, что спецоперация России на Украине была начата более месяца назад.

«Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещён импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — кабинет министров Украины.

По-моему, у кого-то позднее зажигание», — комментирует новость автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Газ входит?» — с сарказмом поинтересовалась Анастасия.

Украинская ГТС Utg.ua

«Ну и с трубы деньги прекратите получать тогда», — также добавил «Паучок».

"А «Рошен» и «Сватов» «95 квартала» тоже запрещают? Или это другое?» — недоумевает Татьяна.

«На Украине эстонцы рулят. Всё быстро делают», — пошутил Simonov K.

«Их тоже эстонские инструктора обучали», — с юмором добавил Никита.

«Почему шоколадная фабрика Порошенко ещё работает???» — в свою очередь не понимает Елена.

«Газ — это ведь не товар, а сырье. Ну, как-то так объяснять будут», — ответил ModanaJazz на вопрос, будет ли Киев запрещать транзит российского газа по ГТС.

«Газ не входит на таможенную территорию. Он идет транзитом, и это другое ваще (вообще. — М. Р.)», — в свою очередь добавил Рэн С.

«Самое лучшее, что сейчас может сделать Украина — это запретить транзит газа. Сразу все проблемы решит: и России нагадит, и Европа уже мучиться не будет, — куда бежать — к умным или к красивым», — написала Екатерина Т.

«Я думала, что с 2014 года ввели уже давно [запрет]», — отреагировала ТТ.

«Опомнились через полтора месяца… А с транзитом как им быть? Вся эта ситуация в полной мере показывает, что… [эти боевые действия] ради ослабления России, а Украина — плацдарм для достижения интересов США», — написала Natali.

«Кабинет министров только сегодня из запоя вышел?» — не понимает angrybird.

«Таки чтобы вводить эмбарго, нужно как минимум иметь границы… Трубу перегрызите в Европу», — с сарказмом призвал Николай.

«Есть-то что будут? Запад, похоже, хочет Украину голодом уморить. Посевной не предвидится, Европа уже ограничена в провизии», — подытожила Ninell.