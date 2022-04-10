Братск, Иркутская область, , 12:10 — REGNUM В Иркутской области очередной жертвой дистанционного мошенничества стал работник одного из провайдеров цифровых услуг. Подробности сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В дежурную часть отдела полиции №3 Межмуниципального управления МВД России «Братское» с заявлением о совершенном в отношении него преступлении обратился местный житель. По словам 53-летнего братчанина, ему позвонил незнакомый мужчина и, представившись сотрудником крупного банка, сообщил, что неизвестные лица пытаются снять с его счетов денежные средства.

Для того, чтобы остановить незаконную финансовую операцию, лжебанкир порекомендовал перевести все имеющиеся у заявителя суммы на, якобы, безопасные счета. Получив согласие клиента, собеседник перевел его на линию разговора с автоматическим помощником, которому потерпевший сообщил все цифровые коды, приходящие на сотовый телефон. Следуя инструкциям, мужчина перевел злоумышленникам почти 500 000 рублей.

Спустя некоторое время лишившийся средств сибиряк понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года иркутский инженер перевёл мошенникам около двух миллионов рублей.

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