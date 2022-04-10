Краснодар, 10 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Краснодарского края за сутки поступили ещё 108 пациентов, данные на 10 апреля опубликованы сайтом стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 9 апреля, были госпитализированы 142 человека с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

За сутки в регионе зарегистрировали 318 заболевших COVID-19, это на девять случаев меньше, чем накануне.

«На 10 апреля коронавирус подтвердился у 133 мужчин и 185 женщин в возрасте до 90 лет. 16 пациентов — дети», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе подтверждено 254 476 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 240 745 жителей. Жертвами инфекции за весь период стали 10 755 человек.

В стационарах региона с COVID-19 и подозрением на него остаются 1 322 человека, 54 пациента находятся на ИВЛ, ещё один на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 5 074 человека.