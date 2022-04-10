Омск, 10 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались восемь пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 4261 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Стопкоронавирус.рф В реанимации

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 204 620. За сутки выявлено 104 новых носителя, 25 из которых потребовалась госпитализация в стационары.

Выздоровели после COVID-19 к 10 апреля 197 908 человек, в том числе 112 за последние сутки.