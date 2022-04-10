Донецк, , 12:06 — REGNUM Кировский, Петровский, Ленинский районы Донецка обесточены в результате обстрела о стороны ВСУ. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о попадании боеприпаса ВФУ в трансформаторную подстанцию … Кировский, Петровский, Ленинский районы города Донецка обесточены», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку.

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