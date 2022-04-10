Шанхай, Китай, 10 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Жители Шанхая протестуют против введенного из-за нового коронавируса в городе две недели назад жесткого карантина. Видеозаписи происходящего в городе публикуют в интернете очевидцы.

Шанхай

Горожанам нельзя покидать свои жилища из-за локдауна и им разносят пищу волонтеры, однако около блок-постов стоят толпы протестующих.

Кроме того, происходят грабежи супермаркетов мародерами, а на улицах скопились огромные кучи мусора, который не вывозится.

При этом жители Шанхая также буквально кричат в окна, протестуя против карантина. В свою очередь, власти города обещают ослабление карантина в ряде районов при улучшении эпидемической обстановки в них.

Отметим, жесткий карантин, связанный с пандемией коронавирусом, был введен на территории Шанхая 28 марта.