п. Кутулик, 10 апреля 2022, 12:02 — REGNUM Правоохранители Иркутской области сообщили о новом факте мошенничества. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» обратилась жительница поселка Кутулик.
Несколько месяцев назад она с мужем нашла в одном из мессенджеров канал с объявлениями о продаже игровых видеокарт. Изучив все отзывы, супружеская пара связалась с лжепродавцом. Общение со злоумышленником продолжалось ежедневно: обсуждались сроки оплаты, транспортировка, а также удобный способ доставки. Однако, после того как потерпевшие перевели денежные средства, торговец заблокировал переписку с собеседниками и перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Иркутской области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников.
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