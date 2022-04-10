Иркутская область, 10 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Правоохранители Иркутской области сообщили о новом факте мошенничества. В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» обратилась жительница поселка Кутулик.

Видеокарты

Несколько месяцев назад она с мужем нашла в одном из мессенджеров канал с объявлениями о продаже игровых видеокарт. Изучив все отзывы, супружеская пара связалась с лжепродавцом. Общение со злоумышленником продолжалось ежедневно: обсуждались сроки оплаты, транспортировка, а также удобный способ доставки. Однако, после того как потерпевшие перевели денежные средства, торговец заблокировал переписку с собеседниками и перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Иркутской области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников.

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