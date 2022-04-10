Воронеж, , 12:01 — REGNUM В ковид-стационары Воронежской области за сутки поступил ещё 31 человек, данные на 10 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 9 апреля, сообщалось о 75 госпитализированных пациентах с заражением коронавирусом.

Коронавирус Rk.gov.ru

За сутки подтверждено 396 новых случаев заражения, на 14 меньше, чем накануне. Выписаны 437 человек. Скончались после перенесённого COVID-19 ещё четыре человека.

С начала пандемии подтверждено 374 103 случая заражения коронавирусом, выздоровели 360 380 человек, скончались 8 130 воронежцев.