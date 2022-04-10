Цхинвал, , 11:57 — REGNUM Анатолий Бибилов — действующий глава Южной Осетии — проголосовал на выборах президента на избирательном участке в Цхинвале.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

Выборы президента стартовали в Южной Осетии в 08:00 10 апреля, в республике и за ее пределами открылись 76 избирательных участков.

На пост руководителя республики претендуют 5 кандидатов: Бибилов, депутат Гарри Мулдаров, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, вице-спикер парламента Александр Плиев.

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