Москва, 10 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки в медицинские учреждения по всей России поступило 1457 пациентов с COVID-19. 10 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее сообщалось о 3353 госпитализациях. Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 78 регионах России.

Выздоровели после подтверждённого случая заражения новой коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки 29 372 человека. Выявлено 13 056 новых случаев, от последствий COVID-19 умерли 259 человек.

Суточная смертность от COVID-19 в России опустилась ниже отметки в 300 случаев 4 апреля 2022 года. Смертность держалась выше этого уровня с июня 2021 года.