Златоуст, Челябинская область, 10 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Челябинской области таксист из Чебаркульского района попался на краже мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Пострадавшей оказалась жительница Свердловской области. Аппарату неё украли возле кафе у трассы Москва — Уфа. Гражданка обнаружила пропажу и заявила в полицию.

27-летнего таксиста оперативно задержали. Телефон у него изъяли и вернут владелице после проведения следственных действий. Подозреваемому в краже грозит до пяти лет заключения.