Красноярск, , 11:48 — REGNUM В Красноярском крае жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 10 662 человека. За минувшие сутки скончались восемь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом к настоящему времени достигло 361 463. Выявлен 181 новый носитель, 12 заразившихся были госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 140 пациентов, а всего к 10 апреля коронавирус победили 347 402 жителей края.