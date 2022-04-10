Нью-Йорк, США, 10 апреля 2022, 11:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Артемий Панарин
Артемий Панарин
Сидик из ПТУ

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозеяв со счетом 5:1.

В составе победителей голы забили российский нападающий Артемий Панарин (13-я минута), Эндрю Копп (27-я), оформивший в матче дубль Крис Крайдер (30-я и 58-я) и Райан Строум (38-я).

Автором единственной забитой шайбы «Оттавы» стал Остин Уотсон (3-я).

Также Панарин записал на свой счет в матче два голевых паса, его одноклубник — российский голкипер Игорь Шестёркин — смог отразить 21 из 22 бросков по своим воротам. Российские защитники «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс», гарантировавшие себе выход в плей-офф НХЛ этой победой, 13 апреля дома сыграют с клубом «Каролина Харрикейнз», а «Оттава» 11 апреля также дома встретится с командой «Виннипег Джетс».