Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Игра состоялась на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой хозеяв со счетом 5:1.

В составе победителей голы забили российский нападающий Артемий Панарин (13-я минута), Эндрю Копп (27-я), оформивший в матче дубль Крис Крайдер (30-я и 58-я) и Райан Строум (38-я).

Автором единственной забитой шайбы «Оттавы» стал Остин Уотсон (3-я).

Также Панарин записал на свой счет в матче два голевых паса, его одноклубник — российский голкипер Игорь Шестёркин — смог отразить 21 из 22 бросков по своим воротам. Российские защитники «Сенаторз» Артём Зуб и Никита Зайцев не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс», гарантировавшие себе выход в плей-офф НХЛ этой победой, 13 апреля дома сыграют с клубом «Каролина Харрикейнз», а «Оттава» 11 апреля также дома встретится с командой «Виннипег Джетс».