Краснодар, , 11:46 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в горах Краснодарского края из-за опасности схода лавин на период с 10 по 13 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Лавина 15.mchs.gov.ru

Как уточняется, опасность схода лавин будет наблюдаться в горах региона, за исключением территории Сочи, выше 2 500 метров с 18:00 10 апреля до 18:00 13 апреля.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности — не выходить в горы в непогод, избегать мест возможного схода лавин.