Донецк, 10 апреля 2022, 11:46 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:05 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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