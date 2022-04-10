Мариуполь, ДНР, , 11:43 — REGNUM Два иностранных судна в порту Мариуполя захвачены украинскими нацистами, удерживающими их экипажи в качестве заложников. Об этом 10 апреля сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что киевские заложники держат экипажи этих судов в заложниках и ведут огонь с палуб из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

При этом подчеркивается, что в данный момент судьба захваченных нацистами в заложники экипажей неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперативные документы службы безопасности Украины (СБУ) с грифом «совершенно секретно» были обнаружены в Херсоне представителями российских силовых ведомств.