Тверская область, 10 апреля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали следователи в Лихославле Тверской области после того, как маленькая девочка чуть было не провалилась в открытый люк, сообщили 10 апреля в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люк

Как уточнили в СК, ранее в СМИ появились сообщения о том, что на улице Юбилейной в Лихославле девочка чуть не провалилась в скрытый под снегом люк. Трагедии не произошло лишь потому, что мать успела подхватить ребёнка.

Для выяснения всех обстоятельстворганизовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге ребёнок провалился в открытый люк, серьёзных травм он не получил. Как установлено, крышка люка была похищена неизвестными.