Иркутск, , 11:36 — REGNUM Международная научная конференция «Россия и Монголия: результаты и перспективы научного сотрудничества» завершила работу в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

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Конференция прошла с 6 по 9 апреля. Мероприятие приурочено к столетию установления дипломатических связей между Россией и Монголией и пятидесятилетию открытия Генконсульства Монголии в Иркутске.

После пленарного заседания учёные разделились для работы по секциям. Обсуждение итогов и перспектив сотрудничества прошло в секциях «Биология, химия и экология», «Геология, геохимия, география», «Энергетика», «Физика и астрономия», «Математика и информатика» и «Медицина».

Председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон отметил, что эта конференция стала одним из крупнейших подобных мероприятий в 2022 году. Он напомнил о богатой истории российско-монгольского взаимодействия в научных сферах археологии, палеонтологии, геологии, экологии, экономике, сельском хозяйстве и промышленности.