Москва, , 11:31 — REGNUM С 10 апреля российский Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, в результате чего минимальная ставка по ним составит 19,9%. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк

«С 10 апреля Сбербанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на два процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», — говорится в сообщении.

При этом, как следует из данных на сайте банка, также была понижена ставка по вкладам для физических лиц на три процентных пункта, до 16%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 17% и допустил возможность продолжения ее снижения на ближайших заседаниях.