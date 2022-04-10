Мичуринск, Тамбовская область, 10 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Двое детей погибли, ещё один ребёнок и трое взрослых госпитализированы в результате отравления угарным газом вечером 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла в одном из частных домов в селе Большая Сосновка Мичуринского района. Вечером в субботу в доме были обнаружены тела 11-месячного и девятилетнего мальчиков. Их дедушка 54 лет, 29-летняя мама, 32-летний дядя и 11-летний брат госпитализированы.

Предварительно установлено, что причиной гибели детей стало отравление угарным газом. Как пояснили в СК, жилище отапливалось печью.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.