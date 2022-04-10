Чита, 10 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, несмотря на пандемию коронавируса, благодаря различным мерам поддержки в 2021 году, удалось достичь допандемийного уровня безработицы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Бен Шан. Безработица

«Всего в органы занятости обратились 52 тысячи человек, из них признано безработными 25 тысяч граждан, что в 2,2 раза меньше, чем количество получивших статус безработного в 2020 году — тогда это было 56 тысяч человек», — сказала заместитель губернатора Инна Щеглова.

По её словам, в регионе снижение уровня безработицы стало возможным благодаря комплексу мер по восстановлению численности занятого населения края.

«Основные мероприятия этого комплекса направлены на трудоустройство граждан в различные сферы экономики, в том числе создаваемые в рамках инвестиционных проектов. Всего в 2021 году трудоустроились или получили статус самозанятых более 23 тысяч человек. Значительное внимание уделялось повышению конкурентоспособности граждан на рынке труда через образовательные программы, в том числе и переподготовку.

Общая численность граждан, охваченных профессиональным обучением, составила более двух тысяч человек, из которых более 80% нашли доходное занятие, либо смогли сохранить свою занятость», — рассказала Инна Щеглова.

Напомним, несмотря на то, что Забайкалье является одним из лидеров по уровню безработицы на Дальнем Восток, в 2021 году регион достиг показателей ниже, чем в допандемийный период по регистрируемой и общей безработице в крае.

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