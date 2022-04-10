Тверь, 10 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Графическое описание месторасположения границ четырёх особо охраняемых природных территорий регионального значения утверждено в Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 10 апреля. Решение было принято на заседании президиума регионального правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Тверца. Тверская область

Утверждены границы государственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 1,8 тыс. га, располагающихся в Максатихинском, Бельском, Конаковском районах, Нелидовском городском округе.

Как напомнили в пресс-службе, данные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение, в их границах запрещены все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению.