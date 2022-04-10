Москва, , 11:20 — REGNUM Резервный фонд правительства РФ увеличится на 273,4 млрд рублей для обеспечения стабильности экономики. Об этом 10 апреля сообщается на сайте правительства.

«Распоряжения подписаны. Средства будут задействованы в т.ч. для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», — отмечается в сообщении.

271,6 млрд рублей из резервного фонда — дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 г.

«Резервный фонд Правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федбюджете на соответствующий финансовый год», — отмечается в сообщении.

Средства из фонда направляются на соцзначимые цели.