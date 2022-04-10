Херсон, 10 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Оперативные документы службы безопасности Украины (СБУ) с грифом «совершенно секретно» были обнаружены в Херсоне представителями российских силовых ведомств, сообщает 10 апреля РИА Новости.

СБУ

Уточняется, что это документы из отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области и в них содержатся имена, фамилии и должности сотрудников, а также псевдонимы агентов СБУ.

Также отмечается, что часть из них связана с работой СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, считающиеся пророссийски настроенными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли н. п. Первомайск в ЛНР, выпустив по нему семь снарядов калибра 122 мм.