Кызыл, 10 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Туве к началу летнего оздоровительного сезона подготовят 170 детских лагерей, на четыре больше, чем в 2021 году. Детей они начнут принимать уже с 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Палаточный лагерь

Большинство лагерей будут дневными. Кроме них откроются 19 загородных и три палаточных лагеря. Региону также выделили 70 путёвок во всероссийские детские центры «Артек», «Океан», «Смена» и «Орленок».

«Отдохнуть в лагерях за лето смогут более 17,5 тысячи детей, или четверть всех школьников. В прошлом году из-за пандемии пришлось ограничивать число отдыхающих более чем вдвое — до 7,6 тысячи детей», — отметили в правительстве.

При этом глава Тувы Владислав Ховалыг напомнил о сохраняющихся санитарных правилах, необходимости ревакцинации персонала и медосмотрах.