Лондон, , 11:16 — REGNUM Британский писатель, автор шпионских романов Джек Хиггинс (настоящее имя — Генри Паттерсон) скончался в возрасте 92 лет в Великобритании, пишет Happer Collins.

«С глубочайшим сожалением Happer Collins сообщает о том, что Генри Паттерсон, известный как Джек Хиггинс, скончался … у себя дома в Джерси в окружении семьи», — отмечается в сообщении.

Писательскую карьеру Хиггинс начал в 1959 г. Написал 85 произведений, среди известных романов — «Полуночный колокол», «Орел приземлился».