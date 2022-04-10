Воронеж, , 11:14 — REGNUM Нескольких мёртвых птиц обнаружили зоозащитники на берегу Воронежского водохранилища 9 апреля, об этом сообщил центр охраны животных «Наша природа» в соцсетях.

Воронежское водохранилище Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Наш специалист обнаружил на насыпи около Вогрэсовского моста свежие трупы водоплавающих птиц. Среди них — кряква (самец), две озёрные чайки и две лысухи. Все они находились относительно недалеко друг от друга на одной линии. Видимых травм не обнаружено», — говорится в сообщении.

Зоозащитники уточняют, что недалеко от места гибели птицы расположен сток с грязной водой, и предположили, что именно он мог стать причиной мора.

«Подтвердить это смогут только специальные исследования. Просим Департамент природных ресурсов и экологии ВО разобраться с этой ситуацией», — написали представители центра.

Отметим, что ранее в соцсетях появились фото мёртвых черепах и рыб, которых воронежцы обнаружили в сквере «Чайка».