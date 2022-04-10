Луганск, , 11:13 — REGNUM ВСУ обстреляли н.п. Первомайск в ЛНР, выпустив 7 снарядов калибра 122 мм. Об этом 10 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 10.40 направления н.п. Камышеваха по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (7 снарядов)», — отмечается в сообщении.

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