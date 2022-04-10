Тюмень, 10 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Тюменской области за один день сплошной проверки было выявлено 50 водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Пьяный водитель

Около половины пьяных водителей были из Тюмени, остальные — из районов области. За одним даже пришлось побегать — он пытался скрыться от ответственности.

Нарушители, в основном, пьяные, без прав, с незаконной тонировкой стёкол. Несколько из них попались в состоянии алкогольного опьянения не впервые и им грозит уголовная ответственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Ростове-на-Дону задержан пьяный водитель, протаранивший 15 автомобилей на территории жилого комплекса.